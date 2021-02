DLSI : le chiffre d'affaires recule de 29% en 2020

DLSI : le chiffre d'affaires recule de 29% en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a entraîné une forte dégradation de la conjoncture économique. Même si cette crise continue à affecter l'activité du Groupe DLSI, la baisse de chiffre d'affaires ralentit nettement. Le chiffre d'affaires consolidé de DLSI au 4e trimestre 2020 recule de -17,5% contre -57,9% au 2è trimestre et -22,7%) au 3è trimestre.

Le chiffre d'affaires du second semestre a rebondi de +40,9% par rapport à celui du S1 2020 à comparer à une progression de +8,5% en 2019 et de +9,9% en 2018. Les 3e et 4e trimestres 2020 affichent une progression continue par rapport au T2.

Le chiffre d'affaires consolidé 2020 de DLSI s'établit à 165 millions d'euros (232 ME pour l'exercice 2019), en baisse de -28,9%. Les activités du nucléaire atteignent 12,64 ME à fin décembre 2020 en baisse de -24,9% par rapport au chiffre d'affaires à fin décembre 2019.

Malgré la crise, la stratégie adoptée en 2020 nous a permis de poursuivre nos activités en préservant l'ensemble des salariés du réseau. Notre Groupe s'appuie plus que jamais sur une structure financière solide pour aborder l'avenir avec confiance et détermination, commente le management.