DLSI : le chiffre d'affaires du premier semestre s'inscrit à 68,3 ME

DLSI : le chiffre d'affaires du premier semestre s'inscrit à 68,3 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe DLSI souligne que le 1er semestre a été marqué par la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale de coronavirus ayant induit l'arrêt des missions intérimaires et de placement. Pendant cette période inédite, le groupe s'est pleinement mobilisé pour assurer le meilleur service possible auprès de ses clients et intérimaires en France comme à l'international.

Dès l'annonce des mesures de confinement, un plan de continuité d'activité a été mis en oeuvre avec succès, notamment par un recours généralisé au télétravail, pour protéger les collaborateurs et poursuivre les missions. Toutefois, ces mesures de confinement, ainsi que l'incertitude sur la durée et l'ampleur de la crise économique induite, ont eu un impact sensible sur le niveau d'activité du 2ème trimestre 2020.

Dans ce contexte, le groupe DLSI a pris les mesures nécessaires pour atténuer l'impact de cette situation exceptionnelle sur ses résultats, avec notamment un recours au chômage partiel pour environ 70% des collaborateurs en France et à l'International, et l'optimisation de ses coûts de manière générale.

Dans le contexte de la crise pandémique majeure du Covid 19, le chiffre d'affaires consolidé du groupe du 1er semestre 2020 s'établit à 68,3 ME, en retrait de 38,6%.

DLSI rappelle sa décision de ne pas verser de dividende en 2020 afin d'allouer l'intégralité de ses ressources financières à son développement.

Comme annoncé le 31 mars à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2019, DLSI ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice 2020.

Prochain rendez-vous : Publication du consolidé du 1er semestre, le 30 septembre 2020 après bourse.