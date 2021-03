DLSI : forte baisse des résultats 2020

(Boursier.com) — Le groupe de recrutement et de placement de personnel DLSI a dégagé un résultat opérationnel courant 2020 de 4,4 ME, en fort repli par rapport au montant de 12,5 ME en 2019. Il représente ainsi 2,7% du chiffre d'affaires consolidé à comparer à 5,3% en 2019. Le chiffre d'affaires 2020 avait reculé de 29% à 164,9 ME.

Le résultat net part du groupe bascule en perte de 0,47 ME à comparer à un bénéfice net de 4,80 ME sur l'exercice précédent.

Le ratio d'endettement net a été ramené à 10,1% fin 2020 (20,7% à l'exercice précédent). L'endettement bancaire s'élevait à 24,5 ME et la trésorerie à l'actif à 19,6 ME (8,8 ME à l'exercice précédent). Un prêt garanti par l'état d'un montant de 8 ME a été mis en place, dont la première période différée prendra fin en juin 2021.

En l'absence de nouvelles mesures strictes de confinement, DLSI reste confiant en sa capacité d'accompagner une prochaine reprise économique. Un prochain Directoire se prononcera dans le courant du mois de mai prochain sur la détermination d'un montant de dividende.