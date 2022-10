DLSI en confiance malgré les difficultés du 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de DLSI sur les 6 premiers mois de l'exercice 2022 s'établit à 93,24 millions d'euros à comparer à 93,88 ME au 30 juin 2021 (-0,7%). Les difficultés d'approvisionnement en matières premières et les hausses des prix de l'énergie pèsent sur l'activité des plus petites entreprises composant la clientèle du Groupe. Les difficultés de recrutement de personnels intérimaires s'ajoutent à celles d'approvisionnement en matières premières et de hausses de prix de l'énergie. Toutefois, la proximité que le Groupe entretient avec ses clients via ses plus de 70 agences a contribué à stabiliser l'activité du semestre avec un objectif de rebond. Les activités de placement et du nucléaire devraient également continuer de contribuer à la croissance

Les résultats au 1er semestre 2022 sont en forte amélioration. Ainsi le résultat opérationnel courant a progressé de 2,1 ME, pour s'établir à 4,96 ME (2,86 ME au 1er semestre 2021). Il représente 5,32% du chiffre d'affaires au 30 juin 2022 (3,05% au 30 juin 2021 et 0,05% au 30 juin 2020). Il démontre la résistance et une bonne maîtrise de la gestion opérationnelle du Groupe DLSI face à ce début d'année encore affecté par la crise sanitaire.

La marge d'Ebitda ressort à 4,86% du chiffre d'affaires, en hausse significative par rapport à celle de 2,99% constatée en 2021,

Le résultat net part du groupe grimpe de 723 kE à 2,2 ME.

Structure financière robuste

Le bilan présente un total de 114,6 ME au 30 juin 2022, (111,7 ME au 30 juin 2021), ainsi que des capitaux propres totaux en progression à 53,8 ME (49,3 ME au 1er semestre de l'exercice précédent). Les créances clients s'élèvent à 41,3 ME au 1er semestre 2022 (40,9 ME au 1er semestre de l'exercice précédent).

Le ratio d'endettement du Groupe est négatif à hauteur de 9,65% au 30 juin 2022 (-24,4% au 31 décembre 2021).

Perspectives

Le Groupe DLSI présente des caractéristiques de forte résilience. Si l'environnement actuel reste difficile, le Groupe DLSI reste confiant dans son modèle économique et dans sa capacité à s'adapter dans un contexte international incertain.

Le Groupe DLSI continue d'observer une demande soutenue de la part de ses clients avec un carnet de commande en augmentation par rapport au 30 juin 2021.