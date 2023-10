DLSI : dégradation plus rapide qu'attendue des commandes

(Boursier.com) — Le groupe de recrutement et de placement de personnel DLSI a vu son chiffre d'affaires augmenter légèrement (+2,4%) au troisième trimestre à 52,7 ME. Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de l'exercice 2022 s'établit à 151,9 ME, un niveau en hausse de 5% par rapport au 30 septembre 2022.

À l'International, le 3ème trimestre 2023 marque une hausse de 17,2% par rapport au 3ème trimestre 2022 et mène la progression du chiffre d'affaires des neuf premiers mois en territoire positif à taux de change courant.

Le Groupe observe cependant une dégradation plus rapide qu'attendue de ses commandes, pénalisées notamment par l'accroissement des coûts de financement et l'attentisme des clients dans un environnement économique et géopolitique défavorable.

La forte baisse des mises en chantier déjà observée notamment dans le bâtiment en 2023 et les perspectives communiquées par les acteurs du secteur, en Europe essentiellement, laissent présager une contraction des activités de DLSI liées à ces secteurs.