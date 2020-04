DLSI décroche après les annonces

(Boursier.com) — En séance, l'action DLSI décroche de -7,8% revenant sur les 9 euros. Le marché marque sa déception après la publication des résultats 2019 du groupe et surtout... l'annonce que DLSI ne distribuera pas de dividende au titre de 2019. Il s'agit d'une première en 14 ans pour cette entreprise qui a habitué ses actionnaires à de beaux rendements.

DLSI entend conserver des liquidités en raison de la crise sanitaire actuelle. En effet, à ce stade, l'impact de cette épidémie sur la situation financière du groupe est marqué depuis le 16 mars. Le spécialiste des prestations de travail temporaire observe une baisse de -75% de son activité en France et de -85% à l'international.

Concrètement, DLSI mesure encore mal l'impact global de la pandémie COVID-19 sur l'exercice 2020. Il dépendra surtout de la durée de l'épisode viral et de la vitesse à laquelle l'activité se reprendra. En France, l'épidémie de coronavirus COVID-19 donne lieu à de multiples mesures préventives (confinements, quarantaines, suspension des déplacements et événements professionnels...) pour en limiter la propagation. Les mesures actuelles et à venir, compte tenu du caractère évolutif de la situation, sont susceptibles d'avoir des conséquences significativement défavorables sur les revenus, la performance financière ainsi que les actifs et passifs de la société , commente la direction de DLSI.

Le marché marque également sa déception à la lecture de la publication 2019, puisque DLSI a dévoilé un résultat net part du groupe de 4,8 millions d'euros, affichant un repli annuel de 33,2% (7,3 ME en 2018). Cette performance est également décevante au regard d'une marge nette ramenée à 2,1% du chiffre d'affaires (3,1% à l'exercice 2018). L'endettement bancaire de DLSI s'élève à 19,1 ME pour 8,8 ME de trésorerie. Le ratio d'endettement net est de 20,7%.