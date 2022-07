DLSI : chiffre d'affaires semestriel stabilisé

(Boursier.com) — Le groupe de recrutement et de placement de personnel DLSI a vu son chiffre d'affaires semestriel se stabiliser à 93,3 ME, en légère baisse de 0,7% sur un an.

DLSI constate que les difficultés d'approvisionnement en matières premières et les hausses des prix de l'énergie pèsent sur l'activité des plus petites entreprises composant sa clientèle. Ces entités ont, en réponse à cette situation, limité le recours aux solutions d'emplois externes.

En France, le chiffre d'affaires réalisé en contrats-cadres, signés le plus souvent avec de plus grands comptes, a progressé de 3,1% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.