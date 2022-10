DLSI : chiffre d'affaires en légère croissance au T3

(Boursier.com) — Le groupe de recrutement et de placement de personnel DLSI a vu son chiffre d'affaires retrouver une légère croissance (+2,6%) au troisième trimestre à 51,4 ME. Le chiffre d'affaires consolidé des neuf premiers mois de l'exercice 2022 s'établit à 144,77 ME, un niveau stable par rapport au 30 septembre 2021.

En France, à fin septembre 2022, les métiers de la construction et de l'industrie manufacturière confirment leurs fortes dynamiques, représentant respectivement 50,3% et 33,24% du chiffre d'affaires de DLSI. Le chiffre d'affaires réalisé en contrats cadres s'établit à 15,4 ME au 30 septembre 2022 soit 16,8% des ventes France, à comparer à 15,9% au 30 septembre 2021. A l'international, le 3ème trimestre 2022 marque une hausse de 2,6% par rapport au 3e trimestre 2021.

Depuis le début d'année, malgré un contexte géopolitique et macroéconomique difficile, le groupe reste confiant dans sa capacité à maintenir son cap et à protéger ses marges.