DL Software acquiert Antibia

(Boursier.com) — DL Software, leader français de l'édition de logiciels métier, étend son offre avec l'acquisition d'Antibia, éditeur d'ERP spécialisé dans la gestion administrative des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS).

Créée en 1987 par Olivier Laurent et Philippe Bourget, Antibia se positionne comme l'acteur de référence auprès des Services Départements d'Incendie et de Secours (SDIS). Interfacée avec les systèmes opérationnels d'intervention, Antibia permet de gérer au sein d'une unique solution l'ensemble des problématiques de ressources humaines, paie, formation, prévention des risques incendie dans les établissements recevant du public, logistique, médical...

Composée de 25 collaborateurs basés à Monteux (84), Antibia accompagne 70 des 101 départements français, dont la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, les SDIS des Bouches du Rhône, du Bas Rhin, des Alpes Maritimes et de la Corse, ainsi que la Zone de Secours Wallonie Picarde - en Belgique, pour un chiffre d'affaires proche de 3M euros.

Reconnu comme le spécialiste des ERP métier, DL Software compte désormais plus de 15 éditeurs spécialisés et réalise avec l'acquisition d'Antibia une première incursion dans le secteur public. Ghislain Guillier et Laurent Estival, adjoints historiques des fondateurs, prennent la direction de la société et sont nommés respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint. Le Groupe DL Software assure ainsi la pérennité d'Antibia, leader sur un secteur de niche grâce à une expertise métier très forte, lui permettant de conserver son ADN et son autonomie organisationnelle.