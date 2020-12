Divertissements : le studio MGM ('James Bond') pourrait être vendu

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MGM Holdings, le studio de cinéma américain à l'origine de la franchise 'James Bond', pourrait bientôt être vendu. Le groupe californien a fait appel aux banques d'investissement Morgan Stanley et LionTree et a entamé un processus de vente officiel, selon une source du 'Wall Street Journal'. Dix ans après sa sortie de la protection de la loi américaine sur les faillites, la société serait valorisée environ 5,5 milliards de dollars sur la base des actions négociées en privé (dette comprise). MGM espère susciter l'intérêt, au-delà des acteurs traditionnels d'Hollywood, de sociétés internationales de médias, d'acteurs du capital-investissement ou de SPAC (special purpose acquisition companies).

Le plus grand actionnaire de MGM, le fonds spéculatif new-yorkais Anchorage Capital Group, a subi ces dernières années des pressions dues à la faiblesse de ses performances et à la défection de ses clients. Son investissement illiquide dans MGM poserait de plus en plus problème.

Alors que le streaming vidéo explose, merci Netflix, la bibliothèque de titres de MGM en fait une cible très intéressante. Le studio a en effet produit ou distribué divers films et émissions de télévision, notamment la franchise "Rocky", "The Handmaid's Tale" et "Vikings". Il a également conclu des accords de licence pour des films de sa bibliothèque, dont "Le silence des agneaux", "Danses avec les loups", "Rain Man" et "The Terminator".

Apple a déjà tenté de mettre la main sur Metro-Goldwyn-Mayer il y a deux ans mais les pourparlers n'étaient pas allés au bout pour des questions de prix. Avec des milliards de cash, la firme à la pomme pourrait retenter sa chance afin de doper le contenu de son 'Apple TV+'.