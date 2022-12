Divertissement : Brad Pitt céderait la majorité de sa société de production à Mediawan

(Boursier.com) — Brad Pitt aurait trouvé un accord pour céder 60% de sa société de production, Plan B Entertainment, à Mediawan dans le cadre d'un accord qui devrait être annoncé ce week-end. Selon des personnes proches du dossier citées par 'CNBC', l'opération valorisait Plan B plusieurs centaines de millions de dollars (mais moins d'un demi-milliard). La star hollywoodienne, oscarisée à plusieurs reprises, a fondé Plan B en 2001 avec son ex-femme Jennifer Aniston et son manager d'alors Brad Grey, décédé en 2017.

B.Pitt est devenu l'unique propriétaire de la firme californienne après son divorce avec l'actrice. La société de production a contribué à la réalisation de multiples films et séries télévisées au cours des deux dernières décennies, y compris des films primés aux Oscars tels que "The Departed" et "12 Years a Slave".