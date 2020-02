Distribution : vers la généralisation d'un étiquetage 'Bien-être Animal' unique en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour, Galliance et les magasins U, rejoignent l'Association Étiquette Bien-Être Animal (AEBEA), créée en 2018 par la LFDA, CIWF, l'OABA et le groupe Casino, pour proposer un référentiel et un étiquetage unique sur le bien-être animal.

Aujourd'hui, quatre ONG de protection animale (LFDA, CIWF, OABA, WELFARM), trois distributeurs (le groupe Casino, le groupe Carrefour, les magasins U) et des producteurs de volailles (Les Fermiers de Loué, Les Fermiers du Sud-Ouest, Galliance), présentent une évolution de cet étiquetage, coconstruit dans une volonté commune d'accompagner le progrès de la filière tout en informant le consommateur de manière claire, fiable et robuste.

Deux évolutions notables ont été décidées par toutes les parties prenantes :

-L'affichage du mode d'élevage sur l'étiquette (sous forme d'un pictogramme)

-Une échelle à 5 niveaux (au lieu de 4 initialement), avec la création d'un niveau E

Cet étiquetage prévu pour tous les produits, quel que soit leur niveau de gamme, permet de donner une information claire et fiable au consommateur sur le niveau de bien-être animal associé aux produits commercialisés pour leur permettre d'orienter leurs achats. Il encourage également les producteurs à renforcer l'intégration du bien-être animal dans leurs pratiques...