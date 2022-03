Distribution : le régulateur autorise la reprise de Stokomani par la famille Zouari

(Boursier.com) — Feu vert de l'Autorité de la concurrence au rachat du groupe Stokomani par la famille Zouari. Le régulateur a examiné si l'acquisition par la famille Zouari (qui exploite notamment plusieurs magasins sous enseignes Casino, Franprix et Monop' situés à Paris ou en région parisienne) d'une seconde enseigne de points de vente de distribution de décoration et de bazar après celle de Maxi Bazar, était de nature à restreindre la concurrence dans les zones de chalandise où les magasins sont présents simultanément. L'Autorité a constaté que, dans chacune de ces zones, les consommateurs continueront à bénéficier d'offres alternatives à celles de la nouvelle entité, équivalentes en termes de prix et de positionnement commercial. Elle a donc autorisé l'opération sans conditions. Le groupe Stokomani exploite 127 magasins en France.