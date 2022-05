Distribution : Carrefour et Casino souffrent

(Boursier.com) — Deuxième séance de nette baisse pour Carrefour et Casino qui cèdent respectivement 3,7% et 2,1% ce jeudi. Les deux distributeurs sont délaissés après les publications des deux géants américains Walmart et Target, qui ont annoncé coup sur coup des résultats inférieurs aux attentes du marché, plombés par l'envolée de l'inflation.

"Target et Walmart ont dévoilé des résultats vraiment décevants, qui font peur", a déclaré Robert Alster, directeur des investissements chez Close Brothers Asset Management. "Nous allons désormais assister à une série de révisions à la baisse des prévisions du PIB américain (...) il semble vraiment que nous nous heurtons à un ralentissement plus rapide que prévu".

Mais pour Bryan Garnier, Carrefour et Casino ne devraient pas trop s'inquiéter de la pression inflationniste qui frappe leurs pairs aux États-Unis, tant que la situation ne s'aggrave pas trop en Europe. Alors que Walmart a réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022, notant que l'inflation alimentaire ne peut pas être répercutée indéfiniment sur les clients sans conséquences négatives, le broker explique que l'inflation alimentaire est à un niveau inférieur en France, en Belgique et en Espagne, les principaux marchés européens de Carrefour et de Casino. Le duo est également moins exposé aux catégories non alimentaires que Walmart, ce qui le rend moins vulnérable à l'arbitrage des dépenses dans une ambiance de consommation plus morose.