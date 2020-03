Distribution : Carrefour et Casino flambent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les distributeurs Carrefour et Casino surperforment nettement le marché en fin de séance avec des hausses respectives de 10,5% et 16,3%. Contrairement à divers points de vente non essentiels, les magasins d'alimentation resteront ouverts en période de confinement. Et face aux craintes de contagion, les Français plébiscitent le service de 'drive' qui permet de faire ses courses en ligne et de les récupérer directement à l'extérieur du magasin. En outre, Carrefour avait fait état de chiffres plutôt encourageants dans l'Hexagone avant que ne sévisse l'épidémie de Covid-19, le plan de transformation engagé par Alexandre Bompard commençant à porter ses fruits.