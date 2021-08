Distribution : Carrefour et Casino dopés par Marks & Spencer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un marché qui ne parvient pas à redresser la tête, Carrefour se distingue sur un gain de 1,3% à 17,4 euros. Casino est également mieux orienté en cette fin de semaine, en hausse de 1,2% à 24,7 euros. Les deux distributeurs français sont soutenus par Marks & Spencer, qui s'envole de plus de 10% à Londres, après avoir rehaussé son objectif de bénéfice annuel grâce aux fortes ventes de produits alimentaires et de vêtements dans les magasins qui ont rouvert leurs portes après des mois de fermeture en début d'année. Le détaillant britannique table désormais sur un profit annuel au-dessus du haut de la fourchette de sa prévision précédente, soit entre 300 et 350 millions de livres.

Sur les 19 semaines closes le 14 août, la firme a vu ses ventes bondir de 29% par rapport à la même période de l'année dernière, avec une augmentation de 92% pour l'habillement et la maison, une hausse de 40% pour l'international et une progression de 11% pour l'alimentaire.

M&S affirme que si une partie de la hausse de ses ventes est le résultat d'une demande refoulée, dans l'ensemble, elle estime que l'amélioration des performances est le résultat de son programme de restructuration. La direction note toutefois que les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement pourraient exercer une pression sur les coûts et les marges. Dans un marché très concurrentiel, le groupe tente de redresser la barre depuis de longues années.