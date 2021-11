Distribution : Apollo aurait Marks & Spencer dans le viseur

(Boursier.com) — La concentration pourrait se poursuivre dans le secteur de la distribution au Royaume-Uni. Après les récents rachats d'Asda et de Morrison Supermarkets par des sociétés de capital investissement, Marks & Spencer pourrait à son tour changer de propriétaire. Selon les indiscrétions du 'Sunday Times', citant des sources non identifiées de la City, Apollo Global Management s'intéresse de près à la firme londonienne après avoir conclu qu'elle était sous-évaluée en raison notamment de la pandémie de coronavirus. La firme de private-equity estimerait également que le marché n'attribue pas suffisamment de valeur à la part de 50% de M&S dans l'activité de vente en ligne d'Ocado, acquise pour 750 millions de livres en 2019. La semaine passée, des bruits de couloir faisaient d'ailleurs état d'un possible intérêt de M&S pour les 50% qu'il ne détient pas encore dans Ocado.