Disney : va encore augmenter le prix de Disney+ alors que les pertes s'accumulent

(Boursier.com) — Disney va encore augmenter le prix de ses services de streaming afin de contenir ses pertes et d'atteindre la rentabilité de cette activité d'ici la fin de son exercice 2024. Le géant américain du divertissement a dévoilé hier soir des pertes de streaming de 512 millions de dollars au cours de son troisième trimestre fiscal, soit environ la moitié du déficit de 1,1 milliard de dollars enregistré au cours de la même période de l'année précédente et moins que la perte de 777 M$ prévue par les analystes. La société avait déjà enregistré des pertes pour ses activités de streaming de 659 M$ au trimestre précédent et de 1,1 Md$ au premier trimestre.

À compter du 12 octobre, Disney augmentera de plus de 20% le prix mensuel de ses services sans publicité Disney+ et Hulu. Le prix de Disney+ sans publicité bondira de 27% pour atteindre 13,99$ par mois aux États-Unis, soit le double du prix de lancement de 6,99$ en 2019. Le tarif de Hulu progressera de son côté de 3$ par mois, soit 20%, à 17,99$. Les prix des deux bouquets avec publicité resteront inchangés à 7,99$ chacun. De plus, Disney a annoncé qu'à partir du 6 septembre, les abonnés aux États-Unis auront accès à un nouvel abonnement groupé sans publicité comprenant les services Disney+ et Hulu pour 19,99$ par mois.

La société continue de perdre des clients. La firme totalisait 146,1 millions d'abonnés Disney+ à la fin du trimestre, soit une baisse de 7,4% par rapport au trimestre précédent. Le consensus tablait sur 154,8 millions d'utilisateurs payants. La majorité de la fuite d'abonnés provenait néanmoins d'Inde et du service local Disney+ Hotstar, qui a vu son nombre d'utilisateurs chuter de 24% sur une base séquentielle. Disney a déclaré que Hotstar n'était pas important pour l'entreprise en raison de son revenu moyen par utilisateur inférieur aux autres zones. Cependant, les utilisateurs nationaux, qui incluent ceux des États-Unis et du Canada, ont aussi reculé de 1%.

En plus des hausses de prix, le DG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la société aborderait bientôt le partage de mots de passe, faisant écho à la stratégie du concurrent Netflix, qui a accru le nombre de ses abonnés. "Nous explorons activement les moyens d'aborder la question du partage de compte et les meilleures options pour les abonnés afin de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille", a déclaré le dirigeant lors de la conférence de présentation des comptes. "Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos accords d'abonnement avec des conditions supplémentaires sur nos politiques de partage, et nous déploierons des tactiques pour stimuler la monétisation en 2024". B.Iger, revenu à la tête du groupe il y a 8 mois, a déclaré que le nombre d'abonnés partageant des comptes est "significatif", bien qu'il n'ait pas donné de chiffre précis.

Les investisseurs ont par ailleurs bien accueilli la baisse des dépenses du groupe prévues pour cette année. Disney s'attend en effet à ce que ses dépenses en contenus atteignent environ 27 milliards de dollars, contre une moyenne annuelle de 30 Mds$. Kevin Lansberry, directeur financier par intérim, a déclaré que les économies sont en partie dues aux réductions de production liées aux grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood tandis que Disney prévoit également des dépenses en capital de 5 milliards de dollars, inférieures aux prévisions précédentes, car la société modifie le calendrier de certains projets.

Revenu à la direction du groupe, Bob Iger fait face à un éventail de défis, entre un audimat en baisse pour les chaînes de télévision et des salles de cinéma qui ne se remplissent toujours pas aux niveaux d'avant-Covid. "Au cours des huit mois écoulés depuis mon retour, ces changements importants créent une approche plus rentable et plus coordonnée pour nos opérations... Cela nous place en mesure de dépasser notre objectif initial de 5,5 milliards de dollars d'économies", a souligné le directeur général.

La société basée à Burbank, en Californie, a fait état sur son troisième trimestre fiscal d'un bénéfice de 1,03$ par action, contre 99 cents de consensus. Ses revenus ont progressé de 3,8% à 22,3 Mds$, légèrement inférieurs aux attentes. Les chaînes de télévision traditionnelles du groupe continuent de voir leurs chiffres d'affaires et leurs marges opérationnelles reculer. La division TV a enregistré sur la période avril-juin un résultat en baisse de 7% à 6,7 Mds$. Heureusement, la division parcs d'attractions continue à bien se porter avec un chiffre d'affaires en amélioration de 13% à 8,3 Mds$, avec une marge opérationnelle en hausse de 11% à 2,4 Mds$, grâce notamment au Disney Resort de Shanghai, ouvert pendant l'intégralité du trimestre - une première depuis la crise sanitaire.