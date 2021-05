Disney, plus ou moins ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Walt Disney perd 4% environ avant bourse à Wall Street, au lendemain de sa publication trimestrielle, confirmant sa consolidation après les récents sommets historiques inscrits vers les 200$. Les marchés sont surtout attentifs à l'évolution et au succès du service de streaming Disney+, qui représente l'avenir du groupe de divertissement californien de Burbank. Les additions de nouveaux abonnés streaming de Disney+ au second trimestre fiscal ont ralenti, mais l'avenir demeure radieux à en croire JP Morgan, qui maintient donc sa confiance. Le broker juge que le service devrait poursuivre sa croissance à un rythme solide. En outre, la réouverture de l'économie devrait profiter aux autres activités de Disney.

Disney s'était concentré durant la pandémie sur son service de streaming, qui avait effectué un très bon démarrage et franchi dès le 10 mars la barre des 100 millions d'abonnés payants dans le monde. A début avril, le service comptait près de 103,6 millions d'abonnés, mais les prévisions de marché étaient encore plus hautes, à plus de 109 millions, avec les séries de super-héros WandaVision et Falcon & the Winter Soldier. JP Morgan ne s'en offusque pas et note le caractère imprévisible des abonnements et le fait que le management de Disney ne fournit d'ailleurs pas de guidance. Pour l'année, le courtier table sur 120 millions d'additions d'abonnés, 20 millions de moins que sa précédente prévision.

Pour le second trimestre fiscal, Disney a toutefois largement battu le consensus de profit. Le bénéfice net de Disney s'est établi à 901 millions de dollars pour le 2e trimestre de l'exercice fiscal, soit 49 cents par action. Après ajustements, le bénéfice net par action s'élève à 79 cents contre 60 cents il y a un an, et seulement 26 cents attendus par le consensus établi par le cabinet FactSet. Les ventes du groupe ont totalisé 15,61 milliards de dollars, en recul de 13% par rapport aux 18 Mds$ de la même période de 2020, qui n'avait pas encore été affectée par la pandémie.