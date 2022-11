Disney+ ou Disney- ?

(Boursier.com) — Walt Disney risque de plonger ce mercredi à Wall Street. Le titre du géant américain du divertissement décrochait hier soir de 7% après bourse, suite à sa publication financière trimestrielle. Pour le troisième trimestre, le groupe a raté le consensus de profit. En outre, le service de streaming Disney+ poursuit ses gains d'abonnés, mais au prix d'une perte creusée. Bob Chapek, le CEO de Disney, tente de minimiser cette déception en affirmant que les pertes opérationnelles DTC devraient se réduire à l'avenir et que Disney+ devrait atteindre la rentabilité sur l'exercice 2024...

En attendant, les dépenses de Disney pour le développement de sa plateforme de streaming plombent les résultats. Certes, le service a récupéré 14,6 millions d'abonnés durant le quatrième trimestre fiscal du groupe, mais cette croissance s'est opérée à un prix important. Le bénéfice opérationnel de Disney sur le segment médias et divertissement a plongé de 91% à 83 millions de dollars. Disney a terminé l'exercice fiscal avec les ventes les plus élevées de son histoire et une croissance au plus haut depuis 1996, mais les revenus du seul quatrième trimestre ont manqué le consensus. Pour l'exercice entamé, la direction financière de Disney table sur une croissance inférieure à 10%.

Le bénéfice net consolidé du quatrième trimestre fiscal s'est établi à 162 millions de dollars soit 9 cents par action, pour des revenus de 20,15 milliards de dollars à comparer aux 18,53 milliards de l'an dernier. Les revenus sont toutefois inférieurs de plus d'un milliard de dollars au consensus ! Le bénéfice ajusté par action a été de 30 cents, contre un consensus de marché de... 56 cents selon FactSet et un niveau de 37 cents un an plus tôt.

Les résultats ressortent donc assez catastrophiques, après la croissance ultra-rapide de Disney+ en seulement trois ans au prix d'un lourd investissement. Les dirigeants de Disney ont blâmé un certain nombre de facteurs, notamment la baisse des ventes de contenus avec un moins grand nombre de films en salle, une sous-performance des divisions parcs et médias, ainsi que la saisonnalité du quatrième trimestre fiscal, qui tend à être le plus faible en termes de marges.

Pour l'exercice complet, Disney a enregistré des ventes record de 82,72 milliards de dollars en croissance de 22%, la plus forte croissance annuelle des ventes pour Disney depuis l'exercice 1996. Le bénéfice est passé à 3,19 milliards de dollars contre 2,02 milliards de dollars l'année précédente, mais est loin d'être proche des bénéfices de Disney avant la pandémie.

Christine McCarthy, directrice financière du groupe, a suggéré que la croissance des revenus et des bénéfices ralentirait pour atteindre un rythme à un chiffre seulement sur l'exercice en cours, manquant les attentes de Wall Street. La projection moyenne des revenus des analystes pour Disney sur le nouvel exercice suggérait une croissance des revenus d'environ 13,9% et une croissance du résultat d'exploitation d'environ 17,4%, selon FactSet. "Nous nous attendons actuellement à ce que le chiffre d'affaires total de l'entreprise pour l'exercice 2023 et le résultat d'exploitation augmentent tous les deux sur un rythme élevé à un chiffre par rapport à l'exercice 2022", a déclaré McCarthy, décevant plus encore les opérateurs.

Disney avait auparavant été soutenu par le retour des visiteurs dans ses parcs à thème au cours de la troisième année de la pandémie, ainsi que par la reprise du cinéma. Le principal centre d'intérêt des investisseurs était toutefois la croissance dans le streaming avec Disney+. Le nombre total d'abonnés au streaming a dépassé celui de Netflix et a accru son avance sur le trimestre clos, Disney récupérant 12,1 millions de nouveaux abonnés nets, alors que les analystes attendaient en moyenne 10,4 millions. La croissance du streaming de Disney a cependant entravé sa rentabilité, avec les lourds investissements en contenus.

Pour le trimestre clos, les revenus du segment médias et divertissement de Disney se sont établis à 12,7 milliards de dollars, contre 13,1 milliards un an plus tôt et 13,9 milliards de consensus. Les revenus DTC comprenant le streaming et certains produits internationaux ont été de 4,9 milliards de dollars, contre 5,4 milliards de consensus. Face à Netflix, Disney lancera à son tour le mois prochain aux US son offre de streaming soutenue par la publicité. Le groupe aux franchises Star Wars et MCU (Marvel) devrait ainsi améliorer ses revenus sur ce segment. Pour le quatrième trimestre fiscal, les réseaux TV de Disney ont quant à eux généré des ventes de 6,3 milliards, contre 6,6 milliards de consensus. Les revenus de contenus et licences ont été de 1,74 milliard, contre plus de 2 milliards de consensus. Enfin, les revenus des parcs et produits ont atteint 7,43 milliards, contre 5,4 milliards un an plus tôt et 7,5 milliards de consensus.