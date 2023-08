DISH Network : retour vers le futur

(Boursier.com) — DISH Network veut fusionner avec EchoStar Communications dans le cadre d'une opération entièrement en titres. Le 'Wall Street Journal' avait rapporté un peu plus tôt que les deux entreprises étaient proches d'annoncer un rapprochement. Les actionnaires d'EchoStar obtiendront 2,85 actions DISH Network pour chaque titre détenu. La transaction a été négociée et recommandée par les Comités spéciaux d'administrateurs indépendants des deux sociétés et approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration des deux entités. Le rapport d'échange représente une prime de 12,9% pour les actionnaires d'EchoStar.

La transaction permet la combinaison de la technologie satellite, des services de streaming et du réseau 5G national de DISH Network avec les principales solutions de communication par satellite d'EchoStar, créant ainsi un leader mondial de la connectivité sans fil terrestre et non terrestre. "Il s'agit d'une combinaison stratégique et financièrement attrayante qui est axée sur la croissance et la création d'une entreprise durable à long terme", a déclaré Charles Ergen, président du Conseil d'administration de DISH Network et d'EchoStar.

Comme le rappelle le quotidien financier, le milliardaire, qui contrôle les deux groupes, a cofondé Echostar, alors un distributeur d'équipements de télévision par satellite, en 1980. En 2008, l'entreprise a été rebaptisée Dish Network et s'est séparée de sa division technologie qui a pris le nom Echostar.