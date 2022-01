Dish Network et DirecTV discutent fusion

(Boursier.com) — Dish Network et DirecTV seraient en pourparlers en vue d'une fusion. Des sources ont déclaré au New York Post que les initiés seraient optimistes quant au fait qu'un accord entre les deux sociétés ne soit pas confronté aux mêmes problèmes antitrust que par le passé, étant donné que les inquiétudes concernant la position de marché des sociétés ont diminué. Des sources proches de la situation affirment que TPG Capital fait avancer les pourparlers entre Dish et DirecTV, car ils souhaitent récupérer leur investissement après avoir acquis une participation de 30% dans DirecTV auprès d'AT&T l'année dernière. Le président de Dish, Charlie Ergen, semble néanmoins retarder la finalisation d'un accord, car il exige des actions avec droit de vote en quantité importante et un rôle dans la prise de décisions clés au sein de la société combinée.

Des sources proches de la situation indiquent que les régulateurs du Département américain de Justice craignaient auparavant qu'une fusion entre les deux sociétés doive attendre qu'un service sans fil 5G plus rapide soit plus largement disponible sur les marchés ruraux. Désormais, la question est de savoir si les régulateurs voudraient bloquer une fusion des deux principaux fournisseurs de satellites avant la construction d'une infrastructure à large bande dans les zones rurales, ou s'ils devraient attendre qu'elle soit en place. Les personnes proches de l'accord disent cependant que les deux sociétés sont soumises à une telle pression que le DoJ reconnaîtra leur besoin de s'associer.