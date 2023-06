DISH Network : désespéré ?

(Boursier.com) — Dish Network, le groupe américain de TV-satellite et télécommunications, affiche l'intention de lever des capitaux pour respecter les engagements de développement de la 5G, selon le New York Post, citant une source. Le NY Post cite une personne proche de la question indiquant que le président de DISH, Charlie Ergen, serait "désespéré" de vendre des actifs afin de collecter des fonds pour répondre aux exigences de construction 5G de l'entreprise, ajoutant que si Dish est susceptible de respecter son engagement de couverture 5G nationale de 70% à la date limite À la fin de ce mois, il faudra probablement des milliards de capitaux supplémentaires pour respecter le délai de couverture de 75% en 2025, car cette augmentation progressive nécessite une expansion vers des régions plus rurales et difficiles à desservir.

Des sources affirment également qu'aucun des partenariats que la société a poursuivis ne semble progresser, et les délibérations autour d'une éventuelle fusion avec DirecTV seraient au point mort. En outre, les pourparlers de Dish avec Amazon pour offrir un spectre pour les forfaits sans fil pour les clients Prime rapportés par Bloomberg la semaine dernière "ne semblent aller nulle part", selon les sources citées dans l'article.