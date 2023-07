Discover Financial : séance très délicate en vue à Wall Street

(Boursier.com) — Discover Financial Services plonge à Wall Street ce jeudi, après que le prêteur a révélé qu'il était en pourparlers avec les régulateurs à propos d'irrégularités dans la classification de certaines de ses cartes de crédit. La firme suspend les rachats d'actions et entame un examen interne de conformité, gestion des risques et gouvernance d'entreprise. La firme de Riverwoods, dans l'Illinois, a déclaré avoir mal classé certains comptes de carte de crédit au niveau de tarification le plus élevé, à partir de 2007, ce qui signifie que les commerçants ont été facturés plus qu'ils n'auraient dû l'être pour accepter les cartes de paiement. Le prêteur a déclaré qu'il discutait de la question avec les régulateurs et a averti qu'il pourrait faire face à de futures actions réglementaires. De plus, Discover a déclaré avoir reçu une proposition d'ordonnance de consentement de la Federal Deposit Insurance Corp. pour un problème de conformité de consommation distinct de la question de la mauvaise classification.