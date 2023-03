Dior officialise le lancement opérationnel de son partenariat avec Lucibel

(Boursier.com) — Annoncé le 25 juillet, le partenariat entre Dior et Lucibel entre dans sa phase opérationnelle avec le lancement, le 9 mars, de la campagne de communication de Dior sur Dior Skin Light, le masque de beauté à destination des particuliers, conçu et fabriqué par Lucibel.

Ce masque de beauté, le plus puissant de sa génération grâce à l'expertise de Lucibel en matière de photobiomodulation par la lumière LED, est désormais en vente sur le site internet dior.com et dans des boutiques Dior à Paris et en Europe, notamment à Londres, Genève, Zurich, Varsovie, Luxembourg, Madrid et Oslo.

En outre, la gamme professionnelle de ce masque de beauté est en cours de déploiement dans les différents spas de la Maison Dior, notamment en Grande Bretagne, Suisse, Belgique, Pologne, Italie et Allemagne. Dans certains de ces spas, la version de ce masque de beauté à destination des particuliers sera également commercialisée.

Un lancement est prévu dans d'autres pays dans les prochains mois, notamment au Moyen Orient.