Digital World Acquisition : Donald Trump en fâcheuse posture ?

(Boursier.com) — Digital World Acquisition ne recevrait pas le soutien nécessaire des actionnaires pour prolonger d'un an l'accord de fusion avec Truth Social, le groupe de médias sociaux de Donald Trump, croit savoir l'agence Reuters. Des personnes proches du dossier affirment que bien moins que les 65% d'actionnaires nécessaires auraient voté en faveur d'une prolongation de 12 mois du délai de proposition, et les dirigeants de Digital World ne penseraient pas pouvoir atteindre le niveau d'acceptation d'ici la réunion exceptionnelle prévue aujourd'hui. Les sources de Reuters indiquent que les dirigeants envisagent des options, notamment la prolongation du délai de vote. Si rien ne se passe, la SPAC devrait procéder en principe à une liquidation le 8 septembre. L'article note en outre que la direction de Digital World peut prolonger la durée de vie du SPAC de six mois sans l'approbation des actionnaires, mais il n'est pas évident que la compagnie choisisse cette voie.

Une personne proche du dossier a déclaré qu'au cours des dernières semaines, les banquiers de Digital World avaient évalué l'intérêt des investisseurs pour une prolongation du milliard de dollars de la société en PIPE.

Trump Media & Technology Group (TMTG), qui gère l'application Truth Social de Trump créée en réaction à l'éviction de l'ex-président de Twitter, devait recevoir une infusion de cash de 1,3 milliard de dollars dans le cadre de l'accord avec Digital World, SPAC qui avait scellé le deal en octobre avec TMTG. Depuis, les enquêtes sur les circonstances du deal, ont grandement compliqué l'affaire. Ainsi, la Securities & Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority, ainsi que des procureurs fédéraux, enquêtent sur l'opération. Une liquidation de Digital World se traduirait par la restitution aux actionnaires des fonds levés en septembre 2021 lors de son introduction en bourse. En revanche, dans le cas d'une finalisation de la transaction, hypothèse qui n'est pas encore totalement exclue, TMTG recevrait les 293 millions de dollars de trésorerie de Digital World, ainsi que le milliard de dollars d'engagements d'un groupe d'investisseur (le fameux PIPE).

La situation financière actuelle de TMTG sans les fonds de l'accord est assez incertaine, même si Digital World affirme que la firme de Trump disposerait des fonds suffisants pour mener à bien ses opérations jusqu'en avril. TMTG fait état pour sa part d'une "forte position financière" de Truth Social.