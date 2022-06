Digital World Acquisition : Donald Trump dans la panade ?

(Boursier.com) — Digital World Acquisition décroche encore avant bourse à Wall Street, après que la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui acquiert la firme détenant le réseau social de Donald Trump, Truth Social, a indiqué qu'un grand jury fédéral siégeant dans le district sud de New York avait émis des assignations, exigeant bon nombre des mêmes documents demandés déjà dans une enquête de la Securities and Exchange Commission qui avait été divulguée le 13 juin. Le grand jury fédéral recherche également des informations sur les documents déposés par Digital World, les communications avec ou à propos de plusieurs personnes, et des informations concernant Rocket One Capital. Digital World a déclaré que les assignations et les enquêtes du ministère de la Justice et de la SEC pouvaient "retarder l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement, ce qui pourrait sensiblement retarder, entraver sensiblement ou empêcher la réalisation" de sa fusion en cours avec Trump Media & Technology Group, la société mère de Truth Social. Digital World a également déclaré que Bruce J. Garelick, membre du conseil d'administration, avait indiqué à la société qu'il prévoyait de démissionner à compter du 22 juin. Il déclare que sa démission n'est pas le résultat d'un désaccord avec les opérations, les politiques ou les pratiques de Digital World...