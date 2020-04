Digigram : réduit sa perte à 25 kE en 2019

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires de Digigram s'établit à 6,4 millions d'euros. Il affiche une croissance de 9% par rapport à l'activité de l'exercice 2018.

Digigram a restauré des conditions d'équilibre opérationnel, a couvert la perte de -200 kE du 1er semestre et dégagé sur l'exercice 2019 un gain opérationnel sur son activité courante de 113 kE. Les autres charges opérationnelles d'un montant de 83 kE représentent les coûts liés à la structuration juridique et boursière. En cumul, le résultat opérationnel de l'exercice 2019 représente un gain de +30 kE (-263 kE sur l'exercice précédent à périmètre comparable).

Intégrant les coûts financiers, le résultat net du groupe affiche une perte de -25 kE (-214 kE en 208).

Situation financière

Digigram affiche au 31 décembre 2019 un endettement financier de 2,5 ME, des capitaux propres d'un montant de 1,03 ME et une trésorerie disponible de 0,29 ME. L'endettement financier comprend un montant de 1,11 ME de dettes nouvellement créées par application de la norme IFRS16 relative aux retraitements des contrats de locations.

Rappel de l'opération d'Evergreen

Il est rappelé que la société Evergreen a acquis, le 10 mars, des blocs d'actions portant sur un nombre total de 1.143.052 actions de Digigram, représentant 54,43% du capital et 53,9% des droits de vote de la société, auprès d'actionnaires de la société dont Safe & Sound Group et d'autres actionnaires minoritaires.

Le même jour, la cession par la société de l'intégralité des actions de sa filiale Digigram Digital, qui porte l'ensemble de l'activité opérationnelle du groupe Digigram, a été réalisée. Cette cession constituait une condition suspensive de la cession des blocs d'actions.

La société Digigram Digital, sortie du périmètre boursier, poursuit l'activité historique audio et la consolidation de son développement notamment sur le marché américain. Elle déroule un plan de lancement de produits, qui lui permet de renforcer sa notoriété sur ses marchés, en proposant une offre complète innovante et adaptée aux besoins de ses clients.

Projet d'OPA à 1,03 euro

Conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF, Oddo BHF, en qualité d'établissement présentateur, déposera dans les prochaines semaines, pour le compte d'Evergreen un projet d'offre publique d'achat simplifiée à un prix de 1,03 euro par action, visant la totalité des actions composant le capital de Digigram en circulation et non encore détenues par Evergreen.

Un expert indépendant sera désigné prochainement afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre.

Evolution de la gouvernance

Conformément à l'annonce effectuée le 10 mars, le mandat de Directeur Général de Jérémie Weber prendra fin le lendemain de la publication du Rapport Financier Annuel de la société sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit au plus tard mi-avril 2020.

Les fonctions de Directeur Général Délégué de Jacques Pierrelée prendront fin le même jour. A compter de cette date, ilexercera les fonctions de Directeur Général de la société, en remplacement de Jérémie Weber.

Le Conseil d'Administration, au cours de sa réunion du 3 avril 2020, a décidé de maintenir la dissociation entre les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration.

Perspectives

La société Evergreen n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée. Elle a l'intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption d'Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l'entité ainsi fusionnée afin d'accélérer le plan de développement d'Evergreen. Cette 2e opération sera soumise à l'approbation des actionnaires de Digigram et à l'examen de l'AMF.