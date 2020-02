Digigram passe sous le contrôle d'Evergreen

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Digigram SA informe ses actionnaires que la société Safe and Sound Group, représentée par Jérémie Weber, Président de Digigram, détenant 622.747 actions Digigram représentant 29,65% du capital et 28,49% des droits de vote de Digigram, a signé le 11 février 2020 avec la société Evergreen un contrat de cession portant sur l'intégralité de ses actions Digigram.

Le même jour, David Benech, Mme Isabelle Cottray, Pierre Bourdonnay, Jacques Yvrai, Mme Françoise Quiry et Pascal Quiry, et Johannes Rietschel, actionnaires minoritaires de Digigram, ont chacun signé avec la société Evergreen un contrat de cession portant sur l'intégralité des actions Digigram qu'ils détiennent respectivement, soit un nombre total de 520.305 actions Digigram représentant 24,78% du capital et 26,78% des droits de vote de Digigram.

Les blocs d'actions qui seraient ainsi acquis par la société Evergreen -société holding dédiée à l'investissement principalement dans le domaine de la transition écologique- au titre de ces contrats de cession portent sur un nombre total de 1.143.052 actions Digigram représentant 54,43% du capital et 55,27% des droits de vote de Digigram.

Le prix retenu pour la cession de ces actions est de 1,025 euro par action Digigram, faisant ressortir une valeur de 100% des titres Digigram de 2.152.500 euros intégrant la valeur de sa filiale à 100% Digigram Digital pour un montant de 951.000 euros.

La réalisation des cessions des blocs d'actions Digigram devrait intervenir entre fin février et début mars 2020, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives, dont notamment la cession par Digigram de sa filiale Digigram Digital.

Projet de cession de Digital

Par ailleurs, Digigram souhaite céder à un pool d'investisseurs dont Safe and Sound Group, ainsi qu'à d'autres actionnaires sortants de Digigram, l'intégralité des actions de sa filiale Digigram Digital, qui porte l'ensemble de l'activité opérationnelle du groupe Digigram. Il est rappelé que l'activité opérationnelle a été filialisée le 1er juillet 2019, suite à l'approbation du projet d'apport partiel d'actifs par les actionnaires de Digigram lors de l'Assemblée Générale du 28 juin 2019.

A ce jour, Digigram ne détient aucun autre actif opérationnel que les actions de sa filiale Digigram Digital. Une fois la cession des actions Digigram Digital réalisée, Digigram sera une société sans activité opérationnelle dite "coquille" n'employant aucun salarié.

Le cabinet Salustro & Associés a été mandaté le 6 décembre 2019 comme expert indépendant par le Conseil d'Administration de Digigram afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières offertes dans le cadre de la cession des actions Digigram Digital et du prix proposé. Dans son rapport, il estime que la valeur centrale de Digigram Digita à 951.000 euros. En conséquence, Digigram a l'intention de céder sa filiale Digital Digigram à Safe and Sound Group pour un prix de cession de 951.000 euros correspondant à la valeur retenue par l'expert indépendant.

La réalisation de la cession de Digigram Digital devrait intervenir concomitamment à la réalisation des cessions des blocs d'actions Digigram soit entre fin février et début mars 2020.

OPAS obligatoire

Consécutivement à l'acquisition par la société Evergreen de plusieurs blocs d'actions représentant 54,43% du capital et 55,27% des droits de vote de Digigram, Evergreen franchira à la hausse tous les seuils du capital et des droits de vote compris entre 5% et 50%, en ce compris les seuils de 30% du capital et des droits de vote. En conséquence, Evergreen sera dans l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sur le solde des actions Digigram en circulation.

Le prix sera identique à celui retenu pour la cession du bloc de Safe and Sound Group et des blocs des autres actionnaires minoritaires, soit 1,025 euro par action Digigram.

Evergreen n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée.

Elle a l'intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption d'Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l'entité ainsi fusionnée afin d'accélérer le plan de développement d'Evergreen. Cette opération sera soumise à l'approbation des actionnaires de Digigram et à l'examen de l'AMF.

Reprise de cotation

Compte tenu du projet de cession de plusieurs blocs d'actions Digigram auprès d'Evergreen, Digigram a demandé la suspension du cours dès le 13 décembre 2019. La cotation des actions Digigram reprendra le 13 février 2020.

La cotation est suspendue depuis le 13 décembre sur un cours de 0,61 euro l'action.