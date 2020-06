Digigram : le Conseil d'Administration émet un avis favorable au projet d'offre

(Boursier.com) — Un projet de note en réponse a été établi et déposé par Digigram auprès de l'AMF, le 23 juin 2020. Ce dépôt fait suite à l'acquisition par Evergreen, le 10 mars 2020, d'un nombre total de 1.143.052 actions de la société au prix de 1,025 euro par action, par voie d'acquisition de blocs d'actions hors marché auprès de plusieurs actionnaires de la société.

Evergreen SAS s'est engagée irrévocablement auprès de l'AMF à offrir aux actionnaires de la société Digigram 1,03 euro, payable exclusivement en numéraire, dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée.

Evergreen souhaite acquérir le contrôle d'une société "coquille" sans activité, cotée sur Euronext Paris, telle que Digigram, afin d'en faire un véhicule pouvant saisir les opportunités d'investissement qui se présenteront, et d'assurer la croissance et le développement de la société et plus largement des participations détenues par Evergreen SAS. Evergreen a en effet indiqué son intention de réorganiser ses participations en procédant à un détourage ('carve out') de son activité réglementée d'investissement pour compte de tiers, exercée par ses filiales Aqua Asset Management et Marignan Conseil, avant de procéder à une fusion avec la société. Au résultat de ces opérations, la société changera d'activité afin d'exercer une activité de société holding. Elle détiendra toutes les participations d'Evergreen dans le domaine de la transition écologique.

Le rapport de l'Expert Indépendant indique que le Prix de l'Offre fait apparaître une prime de +0,5% par rapport au prix de l'Acquisition de Blocs de 1,025 euro par action réalisée le 10 mars, retenu à titre principal. La prime est de +381,6% par rapport à l'ANR par action au 29 mai. Elle ressort à +320,8% par rapport à l'ANC au 10 mars. Enfin, la prime est de +68,9% par rapport au cours de clôture de l'action au 13 décembre 2019, dernier jour de cotation avant la suspension du cours de Digigram.

Le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'émettre un avis favorable sur le projet d'offre tel qu'il lui a été présenté, estimant qu'elle est conforme aux intérêts de la société et de ses actionnaires.

Le projet d'offre publique d'achat simplifiée, le projet de note d'information de la société Evergreen SAS, ainsi que le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF.