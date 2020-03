Digigram : Evergreen monte à 54,4% du capital ; évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Dans le prolongement de l'opération annoncée le 11 février, Digigram SA, informe ses actionnaires que la société Evergreen a acquis, le 10 mars, 54,43% du capital et 55,27% des droits de vote de Digigram pour un prix de 1.171.628,30 euros, soit 1,025 euros par action Digigram auprès de Safe and Sound Group, représentée par Jérémie Weber, Président de Digigram, ainsi que de David Benech, Mme Isabelle Cottray, Pierre Bourdonnay, Jacques Yvrai, Mme Françoise Quiry et Pascal Quiry et Johannes Rietschel, actionnaires minoritaires de Digigram. Il est précisé que la société Evergreen a financé cette acquisition sur ses fonds propres.

La réalisation de cette cession était conditionnée à la cession par la société de l'intégralité des actions de sa filiale Digigram Digital, qui porte l'ensemble de l'activité opérationnelle du groupe Digigram, ainsi qu'à d'autres conditions suspensives, lesquelles ont toutes été réalisées.

Nouvelle gouvernance

En conséquence de la réalisation ce jour des cessions de blocs d'actions Digigram au profit d'Evergreen, le conseil d'administration de la société, réuni ce jour, a décidé de mettre en place la nouvelle gouvernance.

Ainsi, Mme Christine Vigneron et Samuel Moreau ont été désignés administrateurs de la société par voie de cooptation en remplacement, respectivement, de Mme Catherine Tranchier et de Eric Le Bihan, administrateurs démissionnaires, pour la durée restant à courir des mandats de ces derniers. Mme Florence Marchal et Jérémie Weber ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs et, s'agissant de Monsieur Jérémie Weber, de Président Directeur Général.

Le Conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général et a désigné Samuel Moreau en qualité de Président du conseil d'administration. Jérémie Weber a été maintenu dans ses fonctions de Directeur Général jusqu'à la date de publication par la société de son rapport financier annuel au titre des comptes clos au 31 décembre 2019, prévue le 3 avril 2020.

Jacques Pierrelee a été désigné en qualité de Directeur Général Délégué, étant précisé qu'il a vocation à devenir Directeur Général en remplacement de Jérémie Weber à compter de la date de publication dudit Rapport Financier Annuel.

Les cooptations de Mme Christine Vigneron et de Samuel Moreau seront soumises à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Digigram.

A cette occasion, le conseil d'administration soumettra également aux actionnaires de la société des résolutions visant à changer la dénomination sociale de la société et à transférer son siège social.

Oddo BHF déposera au mois d'avril, pour le compte d'Evergreen, un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF à un prix de 1,03 euro par action (arrondi à la hausse pour des raisons techniques), visant la totalité des actions composant le capital de Digigram en circulation et non encore détenues par Evergreen.

Un expert indépendant sera désigné au cours du mois de mars pour analyser les modalités de l'offre publique d'achat simplifiée.

La société Evergreen n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée. Elle a l'intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption d'Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l'entité ainsi fusionnée afin d'accélérer le plan de développement d'Evergreen. Cette deuxième opération sera soumise à l'approbation des actionnaires de Digigram et à l'examen de l'AMF.