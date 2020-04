Dietswell reporte la publication de ses résultats annuels 2019

(Boursier.com) — Dietswell reporte la date de publication de ses résultats annuels 2019, initialement prévue le 27 avril, en raison du retard pris suite au confinement obligatoire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. La nouvelle date de publication, qui devrait se situer avant fin mai 2020, sera communiquée au marché dès que possible.

Dans un contexte marqué par la priorité donnée à la préservation de la santé de ses équipes, qui mobilisent l'ensemble des outils collaboratifs et de pilotage à distance leur permettant de maintenir le meilleur niveau de service, Dietswell reste mobilisée sur l'adaptation de sa structure aux conditions de marché et continue à travailler avec détermination à la préparation de ses projets dans les énergies renouvelables, éolien flottant et forages pour la géothermie en particulier.