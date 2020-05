Dietswell : la filiale DOLFINES lauréate de la Marine Energy Alliance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dietswell indique que sa filiale DOLFINES est lauréate de la Marine Energy Alliance (MEA), afin de poursuivre le développement de son concept de production d'hydrogène offshore alimenté par l'éolien flottant, fondé sur sa technologie exclusive de plate-forme éolienne flottante TrussFloat.

DOLFINES collaborera étroitement avec les partenaires de MEA, ECN, EMEC, INNOSEA et Exceedence dans le développement technique et commercial comprenant la conception de base pour le prototype d'essais en haute mer, incluant les aspects de permis, la ligne d'exportation d'hydrogène et le système d'amarrage, l'optimisation du coût actualisé de l'énergie et l'étude de rentabilisation.