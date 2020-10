Dietswell change de nom et devient Dolfines

Dietswell change de nom et devient Dolfines









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DIETSWELL du 15 septembre 2020 a approuvé le changement de dénomination sociale de "DIETSWELL" en "DOLFINES", précédente dénomination de sa filiale Energies Nouvelles, afin de consacrer définitivement la transition énergétique dans son modèle économique, prioritairement tourné vers l'immense marché de l'éolien offshore et l'accompagnement des opérateurs énergéticiens dans leur stratégie de réduction de leur empreinte carbone et d'amélioration de la rentabilité de leurs installations offshore.

La division des énergies renouvelables de DOLFINES s'appelle désormais DOLFINES New Energies.

Dès que les formalités liées au changement de dénomination sociale seront accomplies, DOLFINES fera connaître les nouveaux paramètres (mnémonique notamment) de son action cotée sur Euronext Growth.

Jean-Claude Bourdon, fondateur et Président de DOLFINES, a déclaré : "20 ans après sa création, DIETSWELL devient DOLFINES. Ce changement de nom traduit le repositionnement stratégique du groupe, déterminé à mettre au service de la lutte contre le réchauffement climatique sa large expertise acquise dans le secteur Oil & Gas. Nombreux sont les segments de cet extraordinaire marché des énergies vertes qui trouvent aujourd'hui, et encore plus demain, une application quasi immédiate de cette expertise, qu'il s'agisse de l'éolien offshore, de la production d'hydrogène vert ou de la géothermie. Je veux ici partager ma profonde certitude de la qualité et du caractère opérationnel de notre positionnement sur ce marché gigantesque. Dans un environnement économique complexe, les équipes DOLFINES travaillent sans relâche à la naissance de ce nouvel acteur des énergies renouvelables qui a déjà reçu de nombreuses manifestations concrètes de sa légitimité à proposer des solutions technologiquement et économiquement viables. Pour autant, ce repositionnement fondamental ne nous conduit pas à délaisser nos activités Oil & Gas qui, notamment avec FACTORIG, connaissent de nombreux succès partout dans le monde auprès des grands opérateurs publics et privés avec la montée en puissance des enjeux de la digitalisation et de la recertification des installations, toujours plus exigeantes en termes de sécurité et d'opérabilité. La relocalisation de nos capacités techniques et opérationnelles en France s'inscrit dans cette redéfinition stratégique majeure. Plus que jamais, DOLFINES se positionne comme un acteur indépendant français reconnu par ses clients internationaux au service de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles."

Publication des résultats du 1er semestre 2020 le 30 octobre 2020.