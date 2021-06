Dieselgate : Renault mis en examen pour tromperie

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 12 janvier 2017 concernant certains véhicules diesel d'anciennes générations, la société Renault Sas a été mise en examen le 8 juin 2021 pour tromperie.

Renault devra déposer un cautionnement de 20 millions d'euros, dont 18 ME pour l'éventuel paiement des dommages et des amendes, et donner une garantie bancaire d'un montant de 60 ME pour indemniser les éventuels préjudices.

Conformément à ce statut, l'entreprise est présumée innocente.