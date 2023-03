Dick's Sporting Goods grimpe à Wall Street, après les ventes record et un doublement du dividende

(Boursier.com) — Dick 's Sporting Goods, groupe américain de distribution d'articles de sport, grimpe avant bourse à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Pour le quatrième trimestre fiscal, la croissance à comparable a été de 5,3%, alors que les ventes totales se sont appréciées de 7,3% à 3,6 milliards de dollars. Le bénéfice net consolidé a décliné de 32% à 236 millions, alors que le bénéfice ajusté par action a baissé de 20% à 2,93$. Le consensus sur la période était de 2,88$ de bpa ajusté pour 3,45 milliards de revenus. Les revenus annuels atteignent un record de 12,4 milliards de dollars, en croissance de 0,6% par rapport à l'année antérieure et de 41% en comparaison de 2019. Le groupe porte son dividende annualisé à 4$ par titre, plus du double du dividende antérieur. Pour 2023, le bpa dilué est anticipé entre 12,9 et 13,8$, alors que les ventes à comparable sont attendues stables ou en hausse jusqu'à 2%.