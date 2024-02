Diamondback rachète Endeavor pour 26 milliards de dollars

(Boursier.com) — Diamondback Energy, groupe énergétique texan actif dans le pétrole et le gaz naturel, a scellé un accord en vue de l'acquisition du producteur texan de pétrole et gaz Endeavor Energy dans le cadre d'une opération d'un montant de 26 milliards de dollars dette comprise qui donnerait naissance au plus important opérateur "pure-player" dans le Bassin permien. Le deal est le dernier d'une belle série d'accords majeurs dans le secteur pétrolier américain. ExxonMobil avait auparavant conclu un accord pour racheter Pioneer Resources pour environ 60 milliards de dollars, tandis que Chevron avait accepté le rachat du groupe Hess pour 53 milliards. Occidental Petroleum avait pour sa part fait état de l'acquisition de CrownRock pour près de 11 milliards de dollars.

Diamondback financerait la transaction par 117,3 millions d'actions et 8 milliards de dollars de cash. Les actionnaires de Diamondback détiendraient 60,5% du nouvel ensemble et les actionnaires d'Endeavor 39,5%.