Diagnostic Medical Systems : l'érection en appel à projets

(Boursier.com) — DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group consacrée aux biotechnologies, constituée d'Hybrigenics et de ses filiales, vient de clôturer la phase 1 de l'appel à projets Instrument PME du programme européen Horizon 2020 (H2020) dans le cadre de ses recherches sur le traitement des dysfonctions érectiles.

La prostatectomie radicale, opération chirurgicale qui consiste à retirer toute la prostate et les vésicules séminales, est considérée comme le traitement de première intention des cancers de la prostate localisés. "Malgré les progrès techniques réalisés ces dernières années, la dysfonction érectile reste une conséquence fréquente de cet acte chirurgical. Or, celle-ci a un impact significatif sur la qualité de vie des hommes et de leurs partenaires de vie, et est parfois un motif de refus des patients d'avoir recours à cette opération", explique DMS.

La dysfonction érectile post-prostatectomie représente un besoin médical insatisfait car il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement efficace pour réparer les lésions musculaires et nerveuses causées par la chirurgie.

La phase 1 de l'Instrument PME du programme H2020 consiste en une évaluation du concept et de sa faisabilité, permettant d'obtenir une subvention allant jusqu'à 50 KE à partir d'un business plan démontrant la viabilité de développement d'un marché potentiel.