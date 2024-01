Diageo : premier semestre compliqué

(Boursier.com) — Diageo souffre aussi. Le numéro un mondial des spiritueux a dévoilé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre de son premier semestre fiscal, la forte baisse de l'activité en Amérique latine ayant plombé sa performance globale. Sur la période, le géant britannique voit ses ventes reculer de 1,4% à 10,96 milliards de dollars, avec un repli de 0,6% en organique, là où le marché espérait +0,78%. Le bénéfice opérationnel ajusté a diminué de 5,4% sur une base organique à 3,51 milliards de dollars, contre un consensus de 4,1 Mds$.

L'Amérique latine a été la région la moins performante, avec des revenus en baisse de 23%, tandis que les ventes en Amérique du Nord ont reculé de 1,5%. La demande américaine s'essouffle et Diageo a déclaré y avoir perdu des parts de marché en raison de la concurrence sur les prix, notamment sur le whisky et la tequila.

"Nous ne sommes pas satisfaits de ces résultats et je suis personnellement impatient de permettre à l'entreprise de fonctionner à son plein potentiel", a déclaré la directrice générale Debra Crew lors de la conférence de présentation. "En ce qui concerne le second semestre de l'exercice 2024, malgré la volatilité économique mondiale persistante, nous prévoyons une amélioration du chiffre d'affaires net organique et une croissance organique du bénéfice d'exploitation au niveau du groupe, par rapport au premier semestre", a indiqué Diageo.

Le fabricant du whisky Johnnie Walker a réitéré ses prévisions à moyen terme, soit une croissance organique des ventes comprise entre 5% et 7%, avec un bénéfice d'exploitation en croissance à un rythme similaire. Diageo a déclaré qu'il progresserait vers cet objectif d'ici juin 2025.