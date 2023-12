Dexia et le groupe BAWAG signent un accord de cession portant sur les dernières activités de crédit-bail du groupe Dexia

(Boursier.com) — Dexia et le groupe BAWAG ont annoncé ce jour avoir signé un accord de cession prévoyant l'achat par le groupe BAWAG de cinq entités de crédit-bail non réglementées : DCL Evolution, Alsatram, Dexiarail, de même que Dexia Flobail et Dexia CLF Régions Bail, ces deux dernières étant respectivement renommées Dexia FB France et Dexia RB France, à la suite du retrait de leur agrément de sociétés de financement, approuvé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 27 octobre 2023 et ayant pris effet à la même date.

Cette transaction permettra au groupe BAWAG de refinancer un encours de crédit-bail de Dexia Crédit Local de près de EUR 750 millions. Les actifs de crédit-bail refinancés correspondent à environ 80 contrats conclus principalement avec des contreparties du secteur public. Cet accord ne prévoit pas de transfert de personnel.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Elle n'aura pas d'impact significatif sur la solvabilité du groupe Dexia. Le détail en sera communiqué à la clôture de la transaction.

Pierre Crevits, administrateur délégué de Dexia, a déclaré : "La cession des dernières activités de crédit-bail du groupe Dexia est une étape importante dans la mise en oeuvre de son plan de résolution, qui permet à Dexia Crédit Local d'aller plus loin dans la réduction de son périmètre de consolidation."

Anas Abuzaakouk, administrateur délégué du groupe BAWAG a déclaré : "Il s'agit d'une belle opportunité pour le groupe BAWAG de refinancer un portefeuille d'actifs européens du secteur public présentant un profil de risque sûr ; une classe d'actifs que nous connaissons bien et sur laquelle nous allons continuer à nous développer. Nous avons pu la saisir grâce à notre niveau de capital élevé et notre situation de liquidité solide, de même que grâce à l'expertise métier et l'infrastructure du groupe."