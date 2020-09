Devoteam vise environ 9% de marge d'exploitation pour 2020

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Devoteam s'élève à 387,2 millions d'euros, en croissance de +3,7% par rapport à la même période l'année dernière. Les variations de taux de change et de périmètre sont peu significatives. Ainsi, la croissance organique est également de 3,7%, avec un effet jour positif de près de 1 point.

Au 2e trimestre, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 180,3 ME, en décroissance de -2,4% au total et de -1,7% en organique par rapport au 2e trimestre 2019.

La marge d'exploitation, soutenue par les dispositifs d'activité partielle, s'établit à 35,8 ME au 1er semestre, soit 9,3% du chiffre d'affaires. Au 2e trimestre seul, elle ne s'élève qu'à 3,2% une fois retraitée des dispositifs d'activité partielle.

Le résultat opérationnel est de 31,4 ME, en légère diminution par rapport au 1er semestre 2019. Il inclut notamment des coûts de restructurations pour 0,6 ME principalement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège, et 1,7 ME de perte de valeur.

Le résultat net part du Groupe diminue de -7,1% passant de 17,6 ME au 1er semestre 2019, à 16,4 ME au 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2020, la trésorerie nette inclut un effet positif lié à des décalages de paiements de dettes fiscales et sociales pour 20,5 ME suite aux mesures gouvernementales de soutien aux entreprises liées à la crise de la COVID-19. Elle comporte également 14,2 ME d'affacturage. Retraitée des décalages de paiements temporaires et de l'affacturage, la trésorerie nette est de 57,7 ME.

Au 30 juin, l'effectif du Groupe est de 7.484 collaborateurs, dont 85,8% sont facturables. Le ratio est stable par rapport au 31 mars. L'effectif du Groupe est en diminution de 172 collaborateurs par rapport au 31 mars, et ce malgré une amélioration du taux d'attrition qui passe de 31,6% au trimestre précédent, à 24,1% au 2e trimestre.

Perspectives 2020

Le 2e semestre continue d'être impacté par la crise de la COVID-19. La décroissance du chiffre d'affaires au 3e trimestre devrait être plus importante qu'au second, suite au gel des recrutements dans la majorité des géographies du Groupe et avec un taux d'utilisation qui reste dégradé. Certains pays devraient être plus particulièrement touchés comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Moyen-Orient.

Dans un environnement économique qui reste très incertain et où les taux d'utilisation des consultants continuent d'être sous pression, le Groupe anticipe toujours une reprise économique au 4e trimestre.

Dans cette perspective, Devoteam maintient son objectif de réaliser un chiffre d'affaire de 759 ME et une marge d'exploitation d'environ 9% pour l'année 2020.