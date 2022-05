Devoteam : une nouvelle équipe pour la France

(Boursier.com) — Afin de soutenir son nouveau plan stratégique, renforcer son attractivité et assurer sa croissance, Devoteam, leader du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques et cybersécurité en EMEA, renforce et structure son comité de direction en France.

Nommé par Emmanuel Lehmann, Directeur général de Devoteam France, Belgique et Luxembourg, le comité de direction de Devoteam France pilotera les projets stratégiques afin de répondre à la forte demande de digitalisation des entreprises et attirer les talents de demain.

Cette réorganisation du comité de direction permettra de mener à bien la mission du plan stratégique 2024 qui est de d'atteindre 1 milliard de chiffre d'affaires en 2022 (900 millions en 2021) et 1,5 MdE en 2025.

Emmanuel Lehmann devient Directeur général de Devoteam France, Belgique et Luxembourg Chez Devoteam depuis 2012, Emmanuel a occupé plusieurs postes de direction avant d'être nommé Directeur général de Devoteam France et Executive Vice-Président du Groupe Devoteam en 2020.

A ses côtés, Nathalie Morin devient Directrice générale Adjointe France. Cyril Lehmann devient Group Vice-Président Groupe et Directeur général de Devoteam GCloud. Romain Danielou devient Directeur général adjoint. Audrey Le Gall prend la Direction de la dimension Développement RH France en plus de sa fonction de Responsable des Affaires Sociales France.Elise Darson de Monts prend la Direction de la Marque Employeur et de la Communication Interne en plus de sa fonction de Responsable du Marketing pour la France. Philippe Garcia prend la Direction des Offres. Pascal Mellul prend la Direction des Engagements France.

Font également partie du comité de direction de Devoteam France, Renaud Templier (Vice-Président Groupe - Global Trust & Cybersecurity Groupe Devoteam), Thomas de Lacharrière (Directeur général de Devoteam Digital Impulse), Jérôme Pater (Directeur général de Devoteam en Régions), Jérôme Friedman (Directeur Financier France).