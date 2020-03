Devoteam : un résultat net à +9%

(Boursier.com) — Chez Devoteam, le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'élève à 761,9 ME, en croissance de 16,8% par rapport à 2018, et de 10,4% à périmètre et taux de change constants.

La marge d'exploitation s'établit à 79 ME sur l'exercice 2019, soit 10,4% du chiffre d'affaires versus 11,3%.

Le résultat net part du Groupe progresse de 9% à 41,6 ME.

A ce stade, Devoteam ne constate pas de changement de tendance d'activité par rapport au quatrième trimestre 2019.

Néanmoins, le contexte macroéconomique incertain associé à l'épidémie du COVID-19 amène le groupe à ne pas communiquer de prévisions chiffrées pour l'instant.