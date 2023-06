Devoteam : un partenariat stratégique au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Devoteam Middle East, entreprise de conseil leader en stratégie digitale au Moyen-Orient, annonce une étape importante dans son parcours de croissance. Le principal acteur de la transformation numérique en Arabie saoudite et filiale de la Saudi Telecom Company (STC) a conclu un accord majeur pour acquérir une participation minoritaire de 40% dans Devoteam Middle East. L'objectif est de fournir des capacités de conseil numérique conformes aux normes internationales.

Ce partenariat stratégique réunit deux leaders de l'industrie, combinant l'expertise de Devoteam en matière de transformation digitale et de conseil avec la forte présence régionale de "solutions by STC" et son vaste portefeuille de services des technologies de l'information et de la communication.

Cette collaboration vise à accélérer l'expansion des activités de conseil de Devoteam dans toute la région et à établir le partenariat de services informatiques le plus puissant en Arabie saoudite et au Moyen-Orient.

Cette alliance stratégique permettra de débloquer d'énormes synergies entre les entreprises et de poursuivre de plus grands projets, générant des avantages commerciaux pour Devoteam Middle East, en particulier dans la transformation numérique du secteur public et du gouvernement saoudien, en accord avec la "Saudi Vision 2030". Ce partenariat renforce davantage la position de Devoteam en tant que leader du marché au Moyen-Orient et témoigne de son engagement à fournir des solutions numériques transformantes et une valeur exceptionnelle à ses clients.

Devoteam, aux côtés de ORTLL Investment Ltd, a accepté de céder une participation minoritaire de 40% dans Devoteam Middle-East à "solutions by stc". Devoteam conservera le contrôle de la filiale, assurant la continuité de l'équipe de direction sous la direction d'Osama Ghoul, vice-président exécutif du groupe Devoteam et associé directeur de Devoteam Middle-East. Les parties ont signé une offre engageante et la transaction, soumise à la documentation finale et aux approbations réglementaires, devrait être finalisée dans les trois prochains mois.