Devoteam : suspendu

(Boursier.com) — Devoteam est suspendu depuis ce matin. Comme souvent dans ce cas, la suspension a été réalisée "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis". A la suite de l'OPA lancée fin 2020 par les fondateurs de la société associés à KKR, au prix unitaire de 98 euros, la société Castillon qui regroupe les deux partenaires détenaient plus de 80% du capital de Devoteam. Ils se sont depuis renforcés au capital et une nouvelle OPA visant à sortir le titre de la cote semble tout à fait envisageable, à un prix logiquement plus élevé qu'il y a un an vu l'évolution de l'action en 2021.