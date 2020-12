Devoteam : réouverture de l'offre Castillon

(Boursier.com) — Les fondateurs de Devoteam, ainsi que KKR, se félicitent des résultats positifs de l'offre publique déposée par l'intermédiaire de la société dénommée "Castillon" visant les actions de la société Devoteam. En effet, 4.097.907 actions de la société ont été apportées à l'offre. A la suite de la réalisation des fusions et apports en nature des actions de la société Devoteam détenues par MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann et par la société Tabag, contrôlée par M. Yves de Talhouët, la société Castillon détiendra 6.032.356 actions de la société Devoteam, soit 72,4% du capital et au moins 62,53% des droits de vote.

L'offre sera rouverte du 3 au 16 décembre 2020 inclus, au même prix que l'offre initiale, soit 98 euros par action, afin de permettre aux actionnaires qui n'ont pas apporté leurs titres de le faire.