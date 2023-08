Devoteam remporte le prix Google Cloud Sales Partner of the Year - EMEA

(Boursier.com) — Devoteam annonce aujourd'hui avoir été nommé Google Cloud Partner of the Year - EMEA pour la quatrième année consécutive. Le partenaire mondial de Managed Services Google Cloud a également reçu le prix Machine Learning Specialization Partner of the Year, qui témoigne de ses réalisations auprès des clients dans le domaine de l'IA.

Le prix "Partenaire commercial de l'année - Europe, Moyen-Orient et Afrique" que Devoteam a reçu pour la quatrième année consécutive, reconnaît la grande expertise de Devoteam dans l'aide aux organisations pour l'adoption des technologies Google Cloud afin de résoudre des défis commerciaux complexes.

Devoteam a également reçu le prix "Specialization Partner of the Year - Machine Learning", qui récompense son expertise approfondie en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA).

Le partenaire Google Cloud récompensé est également particulièrement fier des réalisations de deux de ses clients, qui sont les lauréats des 2023 Google Cloud Customer Awards : Snowfox.ai et Tradera.

"Nous sommes honorés d'être reconnus par Google Cloud au travers de ces prix importants", a déclaré Sébastien Chevrel, Directeur Général du Groupe Devoteam. "Ces prix témoignent du travail acharné et du dévouement de notre équipe, qui s'engage à aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux avec Google Cloud".

"Les prix partenaires de Google Cloud reconnaissent l'impact significatif et le succès auprès des clients que nos partenaires ont conduit durant l'année", a déclaré Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels chez Google Cloud. "Nous sommes ravis de récompenser Devoteam en tant que lauréat du prix Google Cloud Partner Award 2023, et nous nous réjouissons de la poursuite d'un partenariat solide en faveur de nos clients mutuels".

"Nous sommes ravis et fiers d'avoir été récompensés pour la quatrième année consécutive en tant que Partenaire de l'année par Google Cloud. Nous nous engageons à développer notre expertise et notre équipe, et à fournir à nos clients à travers le monde les meilleures solutions Google Cloud qui transforment réellement leur entreprise pour le mieux", a déclaré Valon Rexhepi, Global VP chez Devoteam G Cloud.

Facteur clé

L'expertise de Devoteam en matière d'IA est un facteur clé de différenciation qui a permis à l'entreprise de remporter ce prix, prouvant ainsi sa capacité à fournir des solutions et des services innovants en matière d'IA à des clients issus de divers secteurs.

L'outil Devoteam Generative AI Discovery Engine, par exemple, aide les entreprises à trouver la véritable valeur de l'IA pour leurs besoins, en générant des cas concrets d'utilisation de l'IA à partir d'une description de l'entreprise.

Le travail que les ingénieurs certifiés de Devoteam effectuent chez les clients à l'aide de la technologie d'IA de Google apporte une valeur immédiate à leurs activités.

Devoteam a par exemple mis en place un système de recommandation d'activités pour Macmillan Education (qui fait partie de Springer Nature), qui recommande de nouvelles activités aux étudiants en fonction de leur profil et de leurs leçons passées. Devoteam a également aidé de nombreuses entreprises telles que UnifiedPost, une société ReIT du S&P 500, à mettre en oeuvre des solutions documentaires intelligentes afin d'automatiser les processus commerciaux et de gagner un temps précieux.

Et bien sûr, Devoteam est le fer de lance de la transformation de l'IA générative aux côtés de nombreuses entreprises innovantes. Pour obtenir une réelle valeur commerciale, Devoteam a organisé des hackathons et des ateliers afin de proposer des implémentations solides. Les experts certifiés de Devoteam sélectionnent alors les cas d'usage les plus intéressants et les mettent en pratique. Cela a eu un impact réel sur le support client, la productivité interne et la représentation de la marque pour de nombreux clients de Devoteam.

"Nous sommes ravis de voir la croissance continue de l'IA, l'IA générative étant un nouveau catalyseur pour ce domaine technologique ", a déclaré Tristan Van Thielen, ML Tribe lead chez Devoteam G Cloud. " Nous pensons que l'IA générative a le potentiel de révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Nous nous engageons à aider nos clients à adopter les technologies Gen AI et à atteindre leurs objectifs commerciaux, tout en restant en conformité avec les réglementations strictes et les meilleures pratiques éthiques".

Devoteam G Cloud est convaincu d'avoir dans ses rangs de grands talents capables de résoudre les problématiques de ses clients. L'équipe d'experts techniques a augmenté de 50 % en 2023, de même que les certifications : +900 certifications, dont 2 Google Cloud Certified Fellows.

Devoteam G Cloud a un impact distinctif sur ses clients grâce notamment à ses accélérateurs Google Cloud : des frameworks éprouvés qui permettent aux clients d'être 65% plus rentables, d'obtenir une réalisation de projet 4 fois plus rapide, et 30 % moins de bogues créés. En 2023, Devoteam G Cloud a lancé 15 accélérateurs matures concernant l'ensemble de l'offre Google Cloud.