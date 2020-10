Devoteam : ouverture de l'offre d'achat le 27 octobre

(Boursier.com) — L 'offre publique d'achat des actions Devoteam initiée par Godefroy et Stanislas de Bentzmann, avec le soutien de KKR par l'intermédiaire d'une société dédiée dénommée 'Castillon', qui vise les actions de la société, sera ouverte le 27 octobre. Elle est formulée au prix de 98 euros par action. A compter de cette date, les actionnaires de Devoteam pourront apporter leurs titres à l'offre publique.

MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui détiennent environ 21% du capital social de Devoteam, apporteront l'essentiel de leurs actions à Castillon par voie de fusions avec Castillon et d'apports en nature ; le solde de leur participation sera apporté à l'offre publique. Tabag, contrôlée par Yves de Talhouët, qui détient environ 5% du capital social de Devoteam, apportera également l'essentiel de ses actions à Castillon par voie d'apports en nature. Le solde de sa participation sera apporté à l'offre publique. Le succès de l'offre publique d'achat conférerait à MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de Castillon.

Le prix proposé de 98 euros par action représente une prime de 29,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse avant l'annonce de l'offre (en date du 9 juillet). L'expert indépendant a considéré que le prix de 98 euros par action fait ressortir une prime sur chacun des critères principaux analysés. Il a donc conclu à l'équité de l'offre d'un point de vue financier pour les actionnaires de Devoteam.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu sa décision de conformité relative à l'offre publique d'achat le 13 octobre 2020 et apposé son visa sur la note d'information de Castillon et la note en réponse de Devoteam, le même jour.

La date de clôture de l'offre a été fixée par l'AMF au 30 novembre.