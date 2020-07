Devoteam : OPA à hauteur de 98 euros par action

(Boursier.com) — On en sait plus sur la suspension du cours Devoteam. Et pour cause, les fondateurs, membres du directoire et actionnaires de référence de la société, MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, vont lancer ensemble une offre publique d'achat à hauteur de 98 euros par action afin de consolider leur contrôle. La proposition représente une prime de 29,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse et une prime de 24,8% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'OPA.

L'offre sera lancée par l'intermédiaire d'une société dédiée ("NewCo") et avec le support de KKR en qualité de partenaire financier ; l'objectif étant d'accélérer la transformation complexe de Devoteam et de concrétiser la vision stratégique "Tech for people", dans un environnement numérique exigeant et hautement concurrentiel.

MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui détiennent environ 21% du capital social de Devoteam, apporteront l'essentiel de leurs actions à NewCo par voie d'apports en nature à la date de réalisation de l'offre publique; le solde de leur participation sera apporté à l'offre publique. Tabag, contrôlée par M. Yves de Talhouët, qui détient environ 5% du capital social de Devoteam, apportera également l'essentiel de ses actions à NewCo par voie d'apports en nature; le solde de sa participation sera apporté à l'offre publique.

Le succès de l'offre publique d'achat conférerait à MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de NewCo, et ce quel que soit le nombre de titres apportés à l'offre publique.

Le Conseil de surveillance du Devoteam, qui s'est réuni les 3 et 9 juillet, a accueilli favorablement le principe de l'offre. Il a nommé Finexsi en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'OPA. Le dépôt de l'offre publique d'achat est subordonné à la remise par le Conseil de surveillance de Devoteam de son avis motivé. Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF d'ici la fin du troisième trimestre 2020 et soit ouverte au cours du quatrième trimestre.

Par ailleurs, dans un contexte économique incertain, en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelle détérioration de l'environnement économique et qu'une reprise progressive se produise au cours du second semestre, Devoteam prévoit un ralentissement limité de son activité à environ 3% pour le semestre en cours et annonce sa prévision 2020 : 759 ME de chiffre d'affaires et environ 9% de marge EBIT. Les résultats du premier semestre seront communiqués au plus tard le 8 septembre.