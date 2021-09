Devoteam offre une pépite cloud à ses équipes dédiées à Microsoft : CLOUDEON

(Boursier.com) — Avec l'acquisition de CLOUDEON en Scandinavie, Devoteam ajoute un partenaire de services managés à ses opérations EMEA et rejoint le club très select des Microsoft Azure Expert MSP.

Dans le cadre de sa stratégie visant à générer plus de 50% du chiffre d'affaires à horizon 2024 sur les partenaires clés et les plus innovants, Devoteam augmente sa force de frappe sur Devoteam M Cloud, l'équipe dédiée à Microsoft. Avec près d'une centaine d'experts, CLOUDEON est une entreprise 100% cloud-native, spécialisée dans les méthodologies, les processus et la gestion de projet agile du cloud, assurant un résultat rapide et de valeur pour ses clients. Avec le plus haut niveau de certification et de partenariat, Microsoft Azure Expert MSP et Microsoft Gold Partner depuis 2018, CLOUDEON dispose également de partenariats avec Google et AWS.

Présente dans deux pays, au Danemark et Lituanie et plus précisément dans les villes de Copenhague, Aarhus, Vilnius et Kaunas, CLOUDEON fournit des services managés 24/7 très performants et des services automatisés pour offrir des solutions sur mesure pour migrer et entretenir les données et les applications dans le Cloud.

"Face à l'adoption de plateformes de Cloud Computing, nos clients ont besoin d'accompagnement tout au long de leur parcours, depuis la stratégie jusqu'aux services managés. Nous les aidons à choisir le bon partenaire pour soutenir leur activité, à innover et à imaginer avec eux de nouveaux usages cloud. Le développement et la mise en oeuvre de ces derniers sur des plateformes permettent de bénéficier des nouvelles fonctionnalités des fournisseurs de cloud. CLOUDEON s'inscrit totalement dans notre démarche d'innovation continue qui offre à nos clients de nouveaux produits toujours opérationnels, efficaces et sécurisés", explique Sébastien Chevrel, Directeur Général du Groupe Devoteam.